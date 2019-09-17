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17.09.19 08:31
Все пострадавшие от взрыва бытового газа в иркутском Ангарске выписаны из больницы
"Сегодня все шесть пострадавших были выписаны", - сообщил сотрудник пресс-службы.
Пострадавшие находились в Ангарской больнице скорой медицинской помощи и городской детской больнице.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 сентября в Ангарске произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Пострадали 12 человек, восемь из них были госпитализированы, один - 48-летний владелец квартиры - скончался в больнице. Еще один взрослый пациент самостоятельно покинул медучреждение.
Шесть детей в возрасте 2-16 лет были госпитализированы с отравлением угарным газом и сотрясением мозга в состоянии легкой и средней степени тяжести.
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