Все пострадавшие от взрыва бытового газа в иркутском Ангарске выписаны из больницы

17.09.19 08:31

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Шестерых детей, госпитализированных 15 сентября после взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ангарске Иркутской области, выписали из больниц, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Сегодня все шесть пострадавших были выписаны", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Пострадавшие находились в Ангарской больнице скорой медицинской помощи и городской детской больнице.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 сентября в Ангарске произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Пострадали 12 человек, восемь из них были госпитализированы, один - 48-летний владелец квартиры - скончался в больнице. Еще один взрослый пациент самостоятельно покинул медучреждение.

Шесть детей в возрасте 2-16 лет были госпитализированы с отравлением угарным газом и сотрясением мозга в состоянии легкой и средней степени тяжести.