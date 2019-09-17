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17.09.19 08:44
Режим ЧС ввели в иркутском Ангарске из-за угрозы обрушения подъезда после взрыва газа
"Специализированной организацией проведено техническое обследование поврежденного дома, по результатам которого рекомендовано ограничить доступ граждан в квартиры. Официальное заключение будет готово к среде", - говорится в сообщении.
Местные власти из-за угрозы обрушения решили временно расселить один подъезд в доме, предоставив жителям комнаты и квартиры из муниципального резервного жилого фонда. Согласно уточненным спискам, в подъезде проживают 45 человек.
"Для того, чтобы не допустить случаев мародерства, будет выставлен наряд полиции", - отмечается в сообщении.
Кроме того, будет создана специальная комиссия для подсчета ущерба граждан.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 сентября произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома в 8-м микрорайоне Ангарска. Пострадали 12 человек, один из них - владелец квартиры 1971 года рождения - скончался в больнице. Шестеро человек - все дети в возрасте от 2 до 16 лет - были госпитализированы и в настоящее время выписаны.
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