В Петербурге расскажут о процессе создания самой большой в Европе диорамы с оловянными солдатиками

17.09.19 08:50

Фото с сайта музея Суворова

17 сентября. Interfax-Russia.ru - В Музее Суворова в Петербурге во вторник состоится презентация выставки, посвященная "тайной жизни" оловянных солдатиков и 220-летию Швейцарского похода русских войск.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, выставка расскажет о процессе создания самой большой в Европе диорамы (6,20 на 2,70 м), которую сейчас можно увидеть в Музее оловянного солдатика.

В качестве экспонатов будут представлены снимки петербургского фотохудожника Николая Щеголева, запечатлевшего этапы работы над диорамой. Рядом с ними - материалы, инструменты и рисунки гравера Владимира Нуждина, автора оловянных фигурок.

Почетное место в витринах будет отдано уникальным каменным формам из черного альпийского сланца (возраст породы 500 млн лет), в которых отливались солдатики для диорамы.

"Второе событие - проводы в Швейцарию участников международного общественного движения "Суворов-220". Торжественное построение реконструкторов, два года готовившихся повторить путь суворовских солдат в аутентичном обмундировании, станет первым этапом большого путешествия, посвященного легендарному двухнедельному (как в 1799 году) переходу через Альпы", - говорится в сообщении.

Швейцарская сторона уже готовится встречать участников из России, Великобритании, Германии, Франции - им предоставят территорию для стоянок, запланировано участие в ежегодной торжественной церемонии у памятника русским воинам.