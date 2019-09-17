Уголовное дело возбуждено в связи с нападением на врача в Саратовской области

17.09.19 09:06

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения неизвестного на врача в Саратовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР.

"Следственными органами СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 сентября 2019 года около 17 часов 30 минут врач одной из поликлиник Кировского района города Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. В сообщении уточняется, что медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине. Последний вызвался проводить доктора до нужного ей адреса.

"Убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся. Потерпевшая сообщила о совершенных в отношении нее противоправных действиях в правоохранительные органы", - сообщает пресс-служба.

По данным информированного источника агентства "Интерфакс-Поволжье", полиция Саратова уже задержала подозреваемого.

"В рамках возбужденного уголовного дела задержан местный житель. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за угрозу убийством", - сказал собеседник агентства.

Между тем, в СУ СКР по региону информацию о задержании подозреваемого официально не подтверждают.