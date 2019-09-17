Освобожденные по УДО футболисты Кокорин и Мамаев продолжат играть за "Зенит" и "Краснодар"

17.09.19 09:42

© РИА Новости. Илья Питалев

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, освобожденные судом условно-досрочно, покинули территорию исправительной колонии, передал корреспондент "Интерфакса" с места события.

По словам адвоката Кокорина – Юрия Бадалко – футболист заключил соглашение с ФК "Зенит".

"Вчера Кокорин заключил новый контракт с "Зенитом", - сказал адвокат.

По его словам, информация о том, когда Кокорин приступит к тренировкам - вопрос к футбольному клубу.

"У Мамаева действующий контракт с клубом "Краснодар", - сказал Бадалко.

"Они сейчас едут домой", - добавил адвокат.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.