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17.09.19 09:42
Освобожденные по УДО футболисты Кокорин и Мамаев продолжат играть за "Зенит" и "Краснодар"
По словам адвоката Кокорина – Юрия Бадалко – футболист заключил соглашение с ФК "Зенит".
"Вчера Кокорин заключил новый контракт с "Зенитом", - сказал адвокат.
По его словам, информация о том, когда Кокорин приступит к тренировкам - вопрос к футбольному клубу.
"У Мамаева действующий контракт с клубом "Краснодар", - сказал Бадалко.
"Они сейчас едут домой", - добавил адвокат.
Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил за драки в центре Москвы полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.
Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина.
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