Сечин считает Минфин непоследовательным в вопросе льгот для нефтегазовых проектов

17.09.19 09:34

© РИА Новости. Сергей Гунеев

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Глава "Роснефти" Игорь Сечин в конце августа направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором раскритиковал позицию Минфина в вопросе предоставления льгот различным нефтегазовым проектам, пишет "Коммерсантъ".

"Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова подготовили проект по развитию арктического региона - "Восток Ойл", который объединит Лодочное, Тагульское, Ванкорское месторождения. Инвестиции в проект оцениваются в сумму до 8,5 трлн руб., потребность в льготах - 2,6 трлн руб. Минфин же ссылается на мораторий на предоставление новых налоговых льгот до завершения инвентаризации проектов, введенный до конца года решением президента.

Сечин считает подход Минфина "непоследовательным, а возможно, и субъективным", цитирует письмо "Коммерсантъ".

"Минфин и лично Антон Силуанов" (первый вице-премьер - министр финансов - ИФ) готовы поддержать инвестиционные газовые проекты в отличие от "Восток Ойла", несмотря "на схожесть условий", пишет глава "Роснефти". Газовым проектам Минфин готов предоставить и налоговые льготы, и средства ФНБ, отмечает Сечин.

Сечин считает, что подход Минфина о моратории на выдачу льгот до завершения инвентаризации не должен распространяться на "Восток Ойл". Инвентаризация охватывает запасы, которые уже поставлены на баланс и на которые уже действуют льготы, а большинство активов в Арктике находятся на ранней стадии геологоразведки, пишет глава "Роснефти". В действующей фискальной системе и с учетом высокой стоимости проектного финансирования "Восток Ойл" нерентабелен, полагает он.

Дал ли президент какое-либо поручение в форме резолюции на письмо, в статье не сообщается.