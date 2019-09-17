Нагрев земли на месте подземного пожара в кузбасском Киселевске прекратился

17.09.19 09:50

© РИА Новости. Антон Вергун

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Работы по ликвидации подземного пожара, зафиксированного в начале июня в Киселевске (Кузбасс), планируется завершить в течение месяца, специалисты отмечают прекращение нагрева земли, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе мэрии во вторник.

"Температура почвы сейчас соответствует окружающей среде, но наблюдается точечное нагревание земли на некоторых участках вплоть до 50 градусов. В эти места подается смесь воды с глиной, ожидается, что пожар будет ликвидирован в течение двух недель", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в текущем году запланированные работы на месте подземного пожара продлятся еще около месяца, рекультивационные работы начнут весной следующего года.

Представитель пресс-службы также уточнил, что администрация города продолжает подбор программ для расселения населения, проживающего вблизи эндогенного пожара. На сегодняшний день никто из местных жителей не переселен.