Силовики обнаружили в регионах РФ 17 законспирированных ячеек террористов

17.09.19 10:02

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 сентября. Interfax-Russia.ru - МВД России совместно с ФСБ выявлено порядка 17 законспирированных ячеек ИГ (запрещена в РФ) на территории субъектов России в 2019 году, сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных.

"Только в 2019 году сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек ИГ на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов", - написал Ильиных в статье в журнале "Полиция России".

Он отметил, что "для России, где шестую часть населения составляют мусульмане и трудится значительное количество мигрантов из Центральной Азии, эти процессы крайне опасны".

В качестве конечных целей террористы декларируют "создание всемирного исламского государства - халифата, где существование светского общества невозможно по определению, а правовую систему заменят законы шариата", уточнил представитель МВД.