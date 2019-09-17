Более 400 тысяч петербуржцев уже привились от гриппа - Роспотребнадзор

17.09.19 10:04

© РИА Новости. Виталий Белоусов

17 сентября. Interfax-Russia.ru - В Петербурге от гриппа привились 433 тысячи горожан, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Охват прививками против гриппа составляет 8,1% населения города.

В настоящее время в Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано.

"Эффективность вакцины от гриппа несравненно выше всех неспецифических медицинских препаратов: она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне и входят в ее состав. Профилактическая вакцинация является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения", - говорится в сообщении.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Для создания поствакцинального иммунитета организму нужно 2-3 недели. Противопоказаний к вакцинации немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку.