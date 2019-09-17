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17.09.19 10:13

Правительство против отмены возрастной маркировки старых фильмов

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
17 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ предложило авторам законопроекта за отмену избыточной возрастной маркировки уточнить ряд его положений, прежде чем вносить документ на первое чтение.

В проекте отзыва, который имеется в распоряжении "Интерфакса", выражено несогласие с предложением парламентариев отменить обязательную маркировку фильмов, показ которых не требует прокатных удостоверений, а также отечественных картин, созданных до 1991 года.

Правительство полагает, что отмена маркировки "создаст условия для бесконтрольного распространения таких фильмов и не позволит обеспечить должную защиту детей от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию (категория 18+)".

Как говорится в проекте, правительство может поддержать законопроект при условии его доработки с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце мая, его авторами является председатель парламентского комитета по культуре Елена Ямпольская и ее коллеги.

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что в настоящее время закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", своими общими положениями "регулирует и оборот шедевров Льва Толстого, и продажу "Экспресс-газеты", и показ кинофильмов Тарковского, и сайт знакомств в Интернете".

Авторы законопроекта предложили не распространять действие федерального закона 436-Ф3 на случаи использования произведений литературы и искусства, представление и распространение культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства.

Кроме того, предлагается наделить правительство полномочиями по определению критериев отнесения информационной продукции к продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

Согласно законопроекту, в случае включения произведений литературы в примерные основные образовательные программы основного общего и основного среднего образования такие произведения литературы не могут быть запрещены к распространению среди детей.

Авторы проекта закона полагают, что без знака информационной продукции могут распространяться книги, рекомендуемые в соответствии с законодательством об образовании в примерных основных образовательных программах основного общего и основного среднего образования.

Это также касается фильмов, показ которых допускается законом без прокатного удостоверения.

Проект закона вносит поправки, в соответствии с которым показ фильмов без прокатного удостоверения, а также фильмов, созданных до 1991 года на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ может осуществляться без возрастной классификации.

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