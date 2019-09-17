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17.09.19 10:22
Патрушев: нужно создать условия для заключения мирного договора с Японией
"Да, действительно, этот договор надо заключить. Для этого надо создать условия, мы этим и будем заниматься", - сказал Патрушев журналистам по итогам встречи с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.
Он сообщил, что рад познакомиться с новым коллегой из Японии.
"Мы сразу обозначили вопросы, которые волнуют и Японию, и Россию, в первую очередь, в области безопасности", - сказал Патрушев.
Он отметил, что стороны договорились о последовательной работе по разрешению проблемных тем в российско-японских отношениях.
"Мы договорились, что будем снижать те вопросы, где есть непонимание, будем добиваться согласования наших позиций, тем самым будем повышать доверие друг к другу. Ну и будем сотрудничать и в двустороннем, и в многостороннем плане", - заявил Патрушев.
Ранее пресс-служба аппарата российского Совбеза сообщала, что в ходе российско-японских консультаций в Токио переговоров Патрушев и Китамура обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности, рассмотрели ситуацию в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере стратегической стабильности, а также тематику контроля над вооружением.
Японский премьер-министр Синдзо Абэ посетил в начале сентября Восточный экономический форум, где предложил главе российского государства заключить мирный договор для реализации возможностей развития двусторонних отношений.
"Больше нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем. Владимир, давай вдвоём сделаем все, чтобы мы двигались все время вперёд, пока не достигнем цели", - сказал Абэ 5 сентября, выступая на панельной сессии ВЭФ.
"Давай заключим мирный договор и откроем тем самым дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран", - подчеркнул японский премьер.
Путин, в свою очередь, отметил, что Россия и Япония, как бы сложно не было, намерены двигаться к решению проблемы мирного договора на основе декларации 1956 года.
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