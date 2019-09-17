ВНИРО из-за паводка на Амуре собирается изменить схему доставки белух из "китовой тюрьмы" к месту выпуска

17.09.19 10:21

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Всероссийский научно-исследовательский институт океанографии (ВНИРО) из-за сложной паводковой ситуации на реке Амур планирует изменить схему доставки белух из Приморья к месту выпуска на побережье Охотского моря, сообщили во вторник агентству "Интерфакс -Дальний Восток" в пресс-службе института.

"Ситуация с паводком в Хабаровском остается напряженной. Вторую неделю подряд приходится корректировать график начала транспортировки и выпуска оставшихся белух из бухты Средняя. С учетом сложившейся неблагоприятной ситуации ВНИРО готовит изменения в логистику перевозки животных, что позволит существенно увеличить партии транспортируемых белух и успешно завершить операцию", - сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

По данным гидрологов, гребень амурского паводка дойдет в Николаевский район Хабаровского края ориентировочно к 20 сентября.

Как сообщалось, следующий этап вывоза белух из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Охотском море задерживается из-за паводка на реке Амур. По информации специалистов ВНИРО, уровень Амура в Николаевске-на-Амуре уровень воды слишком высокий.

Greenpeace высказывал опасения, что прежняя схема транспортировки узников "китовой тюрьмы" не укладывается в оставшееся до холодов время. Поэтому экологи обратились к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с просьбой задействовать флот для освобождения белух из бухты Средняя Приморского края.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Последняя группа косаток была выпущена в августе. По данным на конец августа, в бухте Средней осталось 75 белух.

Около сотни косаток и белух выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.