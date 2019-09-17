Строительство Восточного скоростного радиуса в Петербурге планируется начать в 2020 году

17.09.19 10:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Строительство Восточного скоростного радиуса (Широтной магистрали скоростного движения, ШМСД) в Санкт-Петербурге планируется начать в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации губернатора города по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова.

Строительство ШМСД планируется разделить на этапы и начать уже в следующем году. В финансировании первого этапа планируется участие ООО "Магистраль северной столицы", федерального и городского бюджетов. Три последующих этапа также предполагаются к реализации на основе государственно-частного партнерства. Предварительный срок завершения работ - четвертый квартал 2024 года. Трасса будет включать 11 развязок, расчетная пропускная способность составит более 170 тыс. автомобилей в сутки, скорость движения - 110 км в ч.

В ходе совещания губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург совместно с федеральными органами власти отобрали и детально проработали 6 первоочередных проектов развития дорожной и транспортной инфраструктуры. Это Широтная магистраль скоростного движения, Южная широтная магистраль, строительство Южно-Волхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

Акимов поддержал инициативу главы города о первоочередном финансировании дорожных проектов и выделении федеральных средств на строительство Широтной магистрали.

Правительство Санкт-Петербурга рассчитывает получить на реализацию пяти проектов помимо ШМСД из федерального бюджета 13 млрд рублей с 2020 по 2024 год.

Как сообщалось ранее, заинтересованность в реализации проекта строительства автомобильной магистрали с мостом через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц, в частности, высказывал итальянский строительный консорциум SIS S.c.p.a. В состав консорциума входят, в частности, компании INC S.p.A., Costruzioni Generali Gilardi S.p.A., L.I.C.T.I.S. S.r.l., Kopa Engineering S.p.A и А.N.Engineering S.p.A.

Восточный скоростной радиус (ВСР) - трасса от Западного скоростного диаметра по Благодатной улице до Софийской, затем через Фаянсовую улицу, новый мост вдоль Финляндского железнодорожного моста, Зольную улицу, мимо Ладожского вокзала с выходом на Кольцевую автодорогу.

Стоимость реализации проекта, по предварительным оценкам, составляет около 165 млрд рублей.