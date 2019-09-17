Власти Башкирии рассчитывают на поддержку Фонда дольщиков для достройки долгостроев стоимостью 750 млн рублей

17.09.19 10:40

© РИА Новости. Григорий Сысоев

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Власти Башкирии направили в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства заявку на поддержку завершения строительства объектов четырех региональных застройщиков, сообщается на сайте главы республики.

Речь идет об объектах АО "РегионСтройКомплекс", ООО "Стройиндустрия", ЖСК "Жилой дом" и ООО "Союз-Строй". Ориентировочная сумма для завершения их строительства составляет 750 млн рублей.

Согласно сообщению, для положительного решения по заявке объекты должны соответствовать ряду требований, в частности, находиться в стадии конкурсного производства и иметь сформированный реестр требований участников строительства. Дополнительным условием является софинансирование со стороны региона.

Окончательное решение по ним будет принято после выездной проверки специалистами федерального фонда.

Как сообщалось, в конце августа врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании в республике специального госфонда для защиты прав региональных дольщиков многоквартирных домов, строительство которых начали обанкротившиеся застройщики.

Речь идет о реализации совместно с фондом "ДОМ.РФ" программы по завершению строительства проблемных домов. Предполагается, что реализация программы позволит привлечь федеральные средства на завершение строительства проблемных объектов. Предварительный объем средств создаваемого фонда оценивается 9 млрд рублей, его капитализация будет осуществляться на условиях софинансирования из федерального бюджета.

По данным на конец 2018 года, региональный реестр проблемных объектов содержит сведения о 97 домах-долгостроях. Общее число дольщиков составляет около 7,3 тыс. человек, в реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков включено 2,7 тыс. человек. Планировалось, что 5 домов будет сдано до конца 2018 года, 64 - в 2019 году, оставшиеся дома - в 2020-2021 годах.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. Застройщики обязаны перечислять в него взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в государственной регистрации договоров.

В случае необходимости средства Фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов. Компенсационный фонд считается временным механизмом защиты прав граждан перед полным отказом от долевого строительства и перехода к проектному банковскому финансированию.