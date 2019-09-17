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17.09.19 10:41
Более 100 видов цветов высадили в Москве с начала года
"Это 105 видов цветов", - сказал Бирюков журналистам во вторник.
По его словам, сорта и виды многолетников, которые выбираются для посадки, легко адаптируются к влажности, морозам и жаркой погоде и устойчивы к болезням и вредителям.
Заммэра пояснил, что весной москвичи и гости столицы смогут насладиться красотой астильбы, хосты, лилейника, шалфея, эхинацеи и других многолетних цветов на Новом Арбате, Манежной площади, подходах к Всероссийскому выставочному центру, в столичных скверах на Краснохолмской набережной и Сухаревской площади, в Лермонтовском сквере, в Садово-Триумфальном сквере, в сквере на улице 1905 года.
Бирюков добавил, что цветы высажены на Дмитровском, Рублевском, Каширском и Киевском шоссе, Рязанском, Волгоградском, Пролетарском, Ленинском, Кутузовском проспектах, а также на проспектах Андропова и Вернадского.
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