Более 100 видов цветов высадили в Москве с начала года

17.09.19 10:41

© РИА Новости. Максим Блинов

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Специалисты комплекса городского хозяйства вырастили более 480 тыс. многолетних растений для озеленения столичных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Это 105 видов цветов", - сказал Бирюков журналистам во вторник.

По его словам, сорта и виды многолетников, которые выбираются для посадки, легко адаптируются к влажности, морозам и жаркой погоде и устойчивы к болезням и вредителям.

Заммэра пояснил, что весной москвичи и гости столицы смогут насладиться красотой астильбы, хосты, лилейника, шалфея, эхинацеи и других многолетних цветов на Новом Арбате, Манежной площади, подходах к Всероссийскому выставочному центру, в столичных скверах на Краснохолмской набережной и Сухаревской площади, в Лермонтовском сквере, в Садово-Триумфальном сквере, в сквере на улице 1905 года.

Бирюков добавил, что цветы высажены на Дмитровском, Рублевском, Каширском и Киевском шоссе, Рязанском, Волгоградском, Пролетарском, Ленинском, Кутузовском проспектах, а также на проспектах Андропова и Вернадского.