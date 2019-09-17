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17.09.19 10:45
Воробьев предложит кандидатуру Чупракова на должность руководителя своей администрации
"На должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Московской области я внесу в четверг (...) кандидатуру Александра Чупракова. Александра Анатольевича представлять особо не надо, он с первого дня работает у нас, в правительстве Московской области", - сказал Воробьев во вторник на заседании регионального правительства.
В настоящий момент Александр Чупраков занимает должность заместителя председателя правительства Подмосковья.
13 сентября Центральный штаб Общероссийского народного фронта принял решение о назначении на должность главы федерального исполкома движения вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.
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