Должности главы Крыма и председателя правительства могут разделить

17.09.19 10:49

© РИА Новости. Владимир Федоренко

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Должности главы Крыма и председателя Совета министров республики могут быть разделены в новом избирательном цикле, сообщил во вторник журналистам председатель регионального отделения партии "Единая Россия", спикер парламента первого созыва Владимир Константинов.

"Это возможно, закон это позволяет (. . .) Я сторонник этой идеи, но окончательное решение будет принято в ближайшее время", - сказал Константинов.

Он напомнил, что сейчас эти должности совмещает Сергей Аксенов.

В Крыму 8 сентября прошли выборы Государственного совета второго созыва, явка составила 33,2%. "Единая Россия" получила 60 мандатов, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.

Депутаты 20 сентября проголосуют за предложенные президентом РФ кандидатуры на должность главы республики - это действующий глава региона Сергей Аксенов ("Единая Россия"), первый секретарь республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР).

Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В созыве были представлены две партии: "Единая Россия" (70 мандатов) и ЛДПР (5 мандатов).