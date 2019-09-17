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17.09.19 10:49
Должности главы Крыма и председателя правительства могут разделить
"Это возможно, закон это позволяет (. . .) Я сторонник этой идеи, но окончательное решение будет принято в ближайшее время", - сказал Константинов.
Он напомнил, что сейчас эти должности совмещает Сергей Аксенов.
В Крыму 8 сентября прошли выборы Государственного совета второго созыва, явка составила 33,2%. "Единая Россия" получила 60 мандатов, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.
Депутаты 20 сентября проголосуют за предложенные президентом РФ кандидатуры на должность главы республики - это действующий глава региона Сергей Аксенов ("Единая Россия"), первый секретарь республиканского комитета КПРФ Сергей Богатыренко и депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР).
Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В созыве были представлены две партии: "Единая Россия" (70 мандатов) и ЛДПР (5 мандатов).
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