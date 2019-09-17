Маршруты Кавказского заповедника могут досрочно закрыть из-за медведей

17.09.19 10:53

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Кавказского заповедника намерены закрыть ряд туристических маршрутов из-за активности диких животных, особенно медведей, которых привлекают стихийные свалки.

"Дикие животные активизировались под конец туристического сезона на приюте Фишт и на маршруте к Ачипсинским водопадам. Причина такого поведения давно известна: туристы своими действиями провоцируют человека, оставляя мусор на маршрутах", - сообщает пресс-служба заповедника во вторник.

Как сообщает заповедник, оставленные на туристических маршрутах пищевые отходы привлекают диких животных, а из-за регулярного "прикорма", у зверей вырабатывается привычка - приходить на стоянки в поисках легкой добычи.

"В этом сезоне дважды, пока туристы отдыхали у большого костра в центре лагеря, косолапые провели ревизию их жилища. Покопались в мусоре, а вкусно пахнущие палатки решили забрать с собой. Такими - разодранными и смятыми - и обнаружили туристы свои походные дома", - подчеркивает пресс-служба.

При этом, медведи, в поисках пищи, действует аккуратно, стараясь не попадаться на глаза человеку.

"Поэтому случаев нападения медведей на людей на маршрутах Кавказского заповедника не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

Между тем, научные сотрудники и госинспекторы заповедника отмечают, что случаи разграбления дикими животными туристических стоянок участились. В лагерь Фишт, по словам смотрителей, приходят новые, ранее незамеченные медведи.

"Если туристы будут продолжать "прикармливать" диких зверей и оставлять мусор, стоянки, в целях безопасности, будут закрыты еще до окончания туристического сезона", предупреждает пресс-служба.