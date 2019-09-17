Общественные советы создадут в Сочи по поручению нового градоначальника

17.09.19 10:58

Фото пресс-службы администрации Сочи

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Мэр Сочи Алексей Копайгородский распорядился создать в каждом районе курорта Общественные советы для решения проблем горожан.

"Мэр Копайгородский встретился с активистами общественных организаций курорта, которые рассказали о самых главных проблемах города - общественный транспорт, доступность здравоохранения и санаторного лечения, высокие тарифы на услуги ЖКХ", - сообщает пресс-служба администрации Сочи во вторник.

Также активисты попросили выделить им помещения для активизации работы общественных движений.

"По инициативе главы курорта в каждом из четырех районов будут созданы Общественные советы. Они станут для новой команды мэра точкой опоры, структурой, которая поможет решать проблемы жителей города", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, заслуженный тренер СССР Николай Морозов обратился к мэру с просьбой содействовать в организации многодневной велогонки по примеру той, что проводилась в Сочи с 1954 года.

"Мы, конечно же, поддержим. Создадим оргкомитет, где выслушаем всех заинтересованных лиц. Здесь есть важные вопросы, которые необходимо будет решать: безопасность маршрута и медицинское сопровождение. Я думаю, что главы этих муниципальных образований поддержат инициативу. И мы достойно проведём это мероприятие", - цитирует пресс-служба слова Копайгородского.