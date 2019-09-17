Москва тратит на содержание городского хозяйства в разы меньше, чем Нью-Йорк

17.09.19 11:22

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Расходы на содержание городского хозяйства, включая энергетику и жилищно-коммунальную сферу, в бюджете Москвы незначительные, заявил заместитель мэра города Петр Бирюков.

"Это сравнительно малый процент в городском бюджете, абсолютно малый", - сказал Бирюков в интервью радиостанции "Вести FM" во вторник.

По его оценке, в сравнении с Вашингтоном и Нью-Йорком Москва тратит на городское хозяйство в 2,5-3 раза меньше.

"Взять Лондон, взять Париж - приблизительно в 3-4 раза меньше. Но эффективность значительно выше", - пояснил заммэра.

По словам главы комплекса городского хозяйства, в системе ЖКХ Москвы, включая энергетику, работают примерно 600 тысяч человек.

"Это достаточно большое количество. Но только в летний период на благоустройстве, ремонте объектов жилого и нежилого фонда привлекли 120 тысяч человек", - пояснил Бирюков.

Он напомнил, что в системе городского хозяйства столицы работает также 27 тысяч единиц различной техники.

Заммэра напомнил, что система ЖКХ Москвы одна из крупнейших в мире.

"Примерно 55 тысяч километров подземных трубопроводов, более 130 тысяч километров подземных линий энергетики и примерно столько же надземных линий энергетики", - рассказал Бирюков.

По его оценке, только система отопления Москвы включает в себя 16 тысяч километров подземных коммуникаций.

Бирюков добавил, что в Москве насчитывается примерно 200 тысяч километров твердых дорожных покрытий.