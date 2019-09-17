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17.09.19 11:22
Москва тратит на содержание городского хозяйства в разы меньше, чем Нью-Йорк
"Это сравнительно малый процент в городском бюджете, абсолютно малый", - сказал Бирюков в интервью радиостанции "Вести FM" во вторник.
По его оценке, в сравнении с Вашингтоном и Нью-Йорком Москва тратит на городское хозяйство в 2,5-3 раза меньше.
"Взять Лондон, взять Париж - приблизительно в 3-4 раза меньше. Но эффективность значительно выше", - пояснил заммэра.
По словам главы комплекса городского хозяйства, в системе ЖКХ Москвы, включая энергетику, работают примерно 600 тысяч человек.
"Это достаточно большое количество. Но только в летний период на благоустройстве, ремонте объектов жилого и нежилого фонда привлекли 120 тысяч человек", - пояснил Бирюков.
Он напомнил, что в системе городского хозяйства столицы работает также 27 тысяч единиц различной техники.
Заммэра напомнил, что система ЖКХ Москвы одна из крупнейших в мире.
"Примерно 55 тысяч километров подземных трубопроводов, более 130 тысяч километров подземных линий энергетики и примерно столько же надземных линий энергетики", - рассказал Бирюков.
По его оценке, только система отопления Москвы включает в себя 16 тысяч километров подземных коммуникаций.
Бирюков добавил, что в Москве насчитывается примерно 200 тысяч километров твердых дорожных покрытий.
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