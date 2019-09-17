Бывший и.о. ректора Курганского госуниверситета Прокофьев лишен ученого звания, побыв доцентом всего пять месяцев

17.09.19 11:31

© РИА Новости. Илья Питалев

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Министерство науки и высшего образования России лишило ученого звания доцента бывшего и.о. ректора Курганского государственного университета (КГУ) Константина Прокофьева, ранее обвиненного комиссией РАН в фальсификации кандидатской диссертации.

Соответствующий приказ министерства размещен на официальном сайте ведомства во вторник. Прокофьев лишен ученого звания доцента по специальности 12.00.14 "Административное право; административный процесс" на основании заявления Курганского государственного университета, говорится в документе. Причем ученое звание Прокофьеву было присвоено министерством всего пять месяцев назад - приказом от 22 апреля 2019 года.

Прокофьев уволился из вуза по собственному желанию в мае этого года, трудовой контракт официально истек 17 июня, сообщал "Коммерсант". Это произошло на фоне скандала с его кандидатской диссертацией, посвященной законодательству о митингах: сначала в ней нашел некорректные заимствования "Диссернет" и попросил Минобрнауки лишить его степени кандидата юридических наук, затем в начале апреля 2019 года комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований заподозрила Прокофьева в фальсификации научных публикаций. О лишении Прокофьева ученой степени не сообщалось.

Ученое звание в России (профессор, доцент), в отличие от ученой степени (кандидат, доктор наук), присваивается Минобрнауки на основании аттестационного дела; в этой процедуре диссертационные советы и ВАК не участвуют, основную функцию исполняет ученый совет научного или образовательного учреждения, где работает соискатель. Степень кандидата наук (или доктора наук) для получения звания доцента обязательна, однако это не единственное требование: соискатель звания доцента должен иметь научные публикации, в том числе за последние годы, стаж, занимать в вузе определенную должность и др.

Звание, как и степень, присваивается пожизненно. Оснований для лишения ученого звания всего два: это либо лишение ученой степени, либо" выявление сведений в отношении лица, которому присвоено ученое звание, свидетельствующих о нарушениях требований" Положения о порядке присвоении ученых званий.