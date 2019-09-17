Мосгорсуд не отпустил из-под ареста обвиняемого в шпионаже американца Уилана

17.09.19 11:57

© РИА Новости. Владимир Песня

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд во вторник признал законным продление ареста американцу Полу Уилану, обвиняемому в РФ в шпионаже.

"Постановление Лефортовского суда Москвы о продлении меры пресечения в отношении Уилана до 29 октября оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласил решение судья Юрий Пасюнин.

Таким образом, суд вышестоящей инстанции не нашёл объективных оснований для смягчения Уилану меры пресечения. Адвокаты настаивали на домашнем аресте или освобождении американца под залог.

Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. На этом настаивала прокуратура. Уилан просил о публичном судебном разбирательстве.

"Ничего секретного тут не будет обсуждаться, пусть присутствуют пресса и представители посольств", - сказал он.

Перед началом заседания Уилан не стал делать заявлений, он поблагодарил собравшихся и отметил, что ценит их поддержку.

Пришедшим на заседание представителям посольства США Уилан сообщил, что чувствует себя "хорошо". Также в суде присутствовали представители канадского посольства.

В начале заседания, когда судья устанавливал личность обвиняемого, Уилан пошутил, что уже немного начинает понимать русский. Так, на один из вопросов судьи, Уилан ответил русским "нет".

"Уже по-русски", - пошутил судья. "Чуть-чуть", - сказал Уилан.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

Следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает адвокат Жеребенков, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Брат Уилана Дэвид утверждал, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Он также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп.

23 августа Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября.

В настоящее время предварительное следствие по делу завершено, Уилан и его адвокаты знакомятся с материалами дела.