Губернатор Курской области утвердил новую структуру администрации региона

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17 сентября. Interfax-Russia.ru - Вступивший в должность губернатора Курской области Роман Старовойт утвердил новую структуру региональной администрации, сообщает комитет информации и печати обладминистрации.
Согласно внесенным изменениям, количество заместителей губернатора сократилось с девяти до семи, а также сократилось и количество комитетов. В частности, ликвидирован комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области, его функции переданы комитету АПК.
Представительство Курской области при правительстве РФ теперь не обладает правами юридического лица.
В структуре администрации Курской области создано управление по туризму, которому от комитета по делам молодежи и туризму переданы полномочия по реализации единой государственной политики в сфере туризма, отдыха и оздоровления.
Областной комитет по делам молодежи и туризму переименован в управление по делам молодежи; комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства - в комитет промышленности, торговли и предпринимательства; департамент архитектуры и градостроительства - в комитет архитектуры и градостроительства; департамент финансово-бюджетного контроля - в комитет финансово-бюджетного контроля; департамент экологической безопасности и природопользования - в комитет экологической безопасности и природопользования.
Кроме того, в администрации Курской области назначат двух советников губернатора - по развитию спорта и по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья.