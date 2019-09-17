Губернатор Курской области утвердил новую структуру администрации региона

17.09.19 12:03

© РИА Новости. Алексей Никольский

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Вступивший в должность губернатора Курской области Роман Старовойт утвердил новую структуру региональной администрации, сообщает комитет информации и печати обладминистрации.

Согласно внесенным изменениям, количество заместителей губернатора сократилось с девяти до семи, а также сократилось и количество комитетов. В частности, ликвидирован комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области, его функции переданы комитету АПК.

Представительство Курской области при правительстве РФ теперь не обладает правами юридического лица.

В структуре администрации Курской области создано управление по туризму, которому от комитета по делам молодежи и туризму переданы полномочия по реализации единой государственной политики в сфере туризма, отдыха и оздоровления.

Областной комитет по делам молодежи и туризму переименован в управление по делам молодежи; комитет промышленности, торговли и развития малого предпринимательства - в комитет промышленности, торговли и предпринимательства; департамент архитектуры и градостроительства - в комитет архитектуры и градостроительства; департамент финансово-бюджетного контроля - в комитет финансово-бюджетного контроля; департамент экологической безопасности и природопользования - в комитет экологической безопасности и природопользования.

Кроме того, в администрации Курской области назначат двух советников губернатора - по развитию спорта и по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья.