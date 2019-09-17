Детский омбудсмен считает, что девочка с ампутированной рукой из Ингушетии может встретиться с мамой

17.09.19 12:17

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Ребенок с ампутированной рукой из Ингушетии скучает по маме, их встрече ничего не мешает, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Прежде всего, необходимо понять, в каком статусе находится родная мама Айши. Мы на связи со Следственным комитетом, и нам известно, что в отношении матери не возбуждено уголовное дело, она не является ни подозреваемой, ни обвиняемой. А, значит, на настоящий момент ничто не препятствует встрече родной мамы и Айши", - цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

Кузнецова отмечает, что девочка "скучает по родной маме".

Омбудсмен навестила ребенка в больнице, отметив, что вопрос дальнейшего жизнеустройства открыт, и пока о выписке говорить рано, лечение продолжается.

Кузнецова подчеркнула, что девочка веселая, активная, идет на поправку. "Если еще месяц назад Айша мне показывала, как она умеет ходить, то сейчас девочка бегает и ее не догнать. Начала играть в куклы, хотя в прошлый раз ее интересовали только машинки. Она очень активная, общительная, веселая, у нее хороший аппетит", - сказала Кузнецова.

4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии доставили девочку с переломами, ожогами, синяками и гангреной рук. Затем ее перевели на лечение в Москву. 7 августа из-за некроза тканей ей ампутировали часть правой руки. Врачи заявляют, что после лечения есть вероятность, что ребенку удастся установить протез.

По подозрению в причинении вреда здоровью девочки арестована сестра ее отца Макка Ганиева. Ребенка передали в эту семью после развода родителей без оформления документов об опеке.