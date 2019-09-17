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17.09.19 12:20
В Росгвардии подтвердили гибель солдата на учениях под Смоленском
"По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых скончался, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку", - сказали в пресс-службе во вторник "Интерфаксу".
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что бронетранспортер 16 сентября насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Краснинском районе Смоленской области на территории населенного пункта Жерновка. По данным других СМИ, в ночь на вторник скончался только один из травмированных военнослужащих. По имеющейся в СМИ информации, водитель БТР не заметил впереди идущих саперов из-за дымовой завесы.
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