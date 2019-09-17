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17.09.19 12:30
Уилан просит ООН, США, Великобританию, Канаду и Ирландию вмешаться в его дело
"Пародия на суд снова в деле. Я не шпион, я никогда имел отношения к государственным тайнам, моя работа никогда не имела к ним отношения", - сказал Уилан во вторник в суде, отметив, что его дело является "абсурдной провокацией".
Обвиняемый попросил вмешаться правительства Канады, Ирландии, Великобритании и США, а также ООН.
Уилан попросил передать родным, что любит их, ценит их поддержку, и знает, что они не верят в достоверность дела.
"Если посмотреть на факты дела, это абсолютная бессмыслица", - сказал американец.
Уилан заявил, что флешка с секретными данными, из-за которых его обвиняют в шпионаже в РФ, была ему подброшена.
"Мне нельзя разглашать детали, но я могу сказать, что меня подставили. Я не совершал преступления. Я сходил в Кремль утром на экскурсию. Вернулся, чтобы переодеться для свадьбы. Неизвестный человек пришел ко мне в номер, положил мне что-то в карман, после чего меня задержали", - сказал Уилан .
"Этот человек - сотрудник ФСБ, я знаком с ним уже 10 лет. Нет абсолютно никаких причин, по которым он должен был находиться в моем номере", - добавил он.
Уилан добавил, что ему неизвестно, были ли на флешке, которую ему подкинули, секретные данные.
"Я даже не знал, что она у меня, пока меня не арестовали. Это на 100% ложные обвинения. Если бы Россия думала, что я шпион, они бы изначально не выдали мне визу", - сказал он.
Обвиняемый в РФ в шпионаже американец также заявил, что не имеет доступа к медицинской помощи и подвергся физическому насилию со стороны врача.
"Нарушения прав человека повсеместные, в лечении мне отказывают, я подвергся физическому насилию со стороны врача", - сказал Уилан в суде.
Арестованный отметил, что его собака - золотистый ретривер Флора, получает лучшую медицинскую помощь, чем он получает от российских властей.
"У нее было две операции в этом году, и это намного больше, чем правительство России делает для меня", - добавил Уилан.
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