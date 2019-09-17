Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке

17.09.19 12:38

© РИА Новости. Сергей Гунеев

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудит во вторник ситуацию с паводками на Дальнем Востоке с главами регионов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент отправится в НЦУКС - Центр управления МЧС - и оттуда уже в режиме телемоста пообщается с главами регионов. Также будут на связи и главы муниципальных образований, которые пострадали от паводков", - сказал Песков.

Он напомнил, что "президент уже неоднократно был в Тулуне, неоднократно проводил совещания, были сформулированы перечни поручений".

"Президент держит под персональным контролем ход реализации тех решений, которые были сформулированы", - подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, в ходе этой видеоконференции глава государства заслушает доклады главы МЧС, губернатора Приморья, главы Еврейской автономной области, губернаторов Амурской области и Приморского края.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли в ходе этой видеоконференции подниматься проблема значительного увеличения финансирования наблюдения за лесами, Песков сказал: "Дело в том, что определенная климатическая связь между пожарами и наводнениями просматривает специалистами". По его словам, глава государства планирует "обменяться мнениями относительно возможных превентивных мер по если не полному предотвращению, то, по крайней мере, реагированию на те природные процессы, которые имеют место".