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17.09.19 12:43
Первый зампред комитета Госдумы по труду вместо перехода на "четырехдневку" предлагает сокращать рабочие часы
"Путь, который обсуждается (переход на четырехдневную рабочую неделю - ИФ), он для России не актуален, необходимо сокращать не дни, а часы. Нам нужно идти по путь постепенного сокращения рабочего времени, а вот эта идея перейти на четырехдневную рабочую неделю, я не верю в ее реальность на нынешнем этапе" - заявил Тарасенко "Интерфаксу" во вторник, подчеркнув, что это его личное мнение.
По его мнению, переход на четырехдневку возможен только для чиновников, на реальных предприятиях резко повысить производительность труда невозможно.
Он отметил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю отстаивает Международная организация труда, которая уповает на внедрение робототехники. "У нас еще не настолько проведена роботизация, чтобы данная тема стала актуальной. Более того, у нас есть проблема в том, что в экономику приходит меньше людей из-за демографической ямы, которая имеет место быть в настоящее время в РФ", - сказал Тарасенко.
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