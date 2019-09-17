Подросток госпитализирован в Петербурге с ножевым ранением после ссоры с сокурсником в колледже

17.09.19 12:53

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 сентября. Interfax-Russia.ru - СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после госпитализации из колледжа студента с ножевым ранением.

Как сообщила пресс-служба ведомства во вторник, дело расследуется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Из материалов уголовного дела следует, что в понедельник в аудитории одного из колледжей города, расположенного в Василеостровском районе, произошла ссора между двумя 16-летними студентами 1 курса. В ходе ссоры один из них ударил другого ножом в область живота. Потерпевший госпитализирован в детскую больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Решается вопрос об избрании подростку меры пресечения и предъявлении обвинения. Следствие намерено выяснить причины и условия, приведшие к происшествию, а также дать оценку действиям педагогов колледжа.