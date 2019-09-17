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17.09.19 13:06
Обвиняемых по резонансному делу об избиении подростков в Новосибирской области приговорили к обязательным работам
Трое подсудимые признаны виновными в причинении побоев и легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений четырем сверстникам 2002, 2003, 2005 годов рождения.
Мировой судья приговорил их к обязательным работам на сроки от 100 до 130 часов, а также удовлетворил исковые требования о возмещении потерпевшим морального вреда на общую сумму 90 тыс. рублей.
По материалам дела, в апреле 2019 года группа подростков в Барабинске под надуманным предлогом провоцировала конфликтные ситуации с несовершеннолетними, после чего их избивали.
Все происходящее снимали на камеру мобильного телефона с последующим размещением видеозаписи избиений в интернете.
Потерпевшими признаны четверо несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что обвиняемые раньше учились в одной школе, затем один из них перешел в другую школу, двое других - в филиалы Новосибирского областного колледжа культуры и искусств и Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Лунина. При этом двое подростков занимались в военно-патриотических клубах при школах ("Десантник" и "Патриот") и секции смешанных единоборств. Один ранее состоял на внутришкольном учете и на учете в полиции.
В деятельности образовательных учреждений, военно-патриотических клубов и спортивной секции прокуратура выявила многочисленные нарушения.
Нападения вызвали общественный резонанс, поскольку один из подозреваемых учится в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А.Лунина, где год назад один из учащихся устроил стрельбу.
Утром 10 мая 2018 года 16-летний подросток во время урока выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону других учащихся. В результате был был ранен в плечо ученик. Двое других выпрыгнули из окна второго этажа и сломали ноги.
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