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17.09.19 13:06

Обвиняемых по резонансному делу об избиении подростков в Новосибирской области приговорили к обязательным работам

© РИА Новости. Андрей Старостин
17 сентября. Interfax-Russia.ru - Мировой судья второго судебного участка Барабинского судебного района Новосибирской области вынес приговор по резонансному делу об избиении подростков в Барабинске, сообщает прокуратура региона.

Трое подсудимые признаны виновными в причинении побоев и легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений четырем сверстникам 2002, 2003, 2005 годов рождения.

Мировой судья приговорил их к обязательным работам на сроки от 100 до 130 часов, а также удовлетворил исковые требования о возмещении потерпевшим морального вреда на общую сумму 90 тыс. рублей.

По материалам дела, в апреле 2019 года группа подростков в Барабинске под надуманным предлогом провоцировала конфликтные ситуации с несовершеннолетними, после чего их избивали.

Все происходящее снимали на камеру мобильного телефона с последующим размещением видеозаписи избиений в интернете.

Потерпевшими признаны четверо несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что обвиняемые раньше учились в одной школе, затем один из них перешел в другую школу, двое других - в филиалы Новосибирского областного колледжа культуры и искусств и Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Лунина. При этом двое подростков занимались в военно-патриотических клубах при школах ("Десантник" и "Патриот") и секции смешанных единоборств. Один ранее состоял на внутришкольном учете и на учете в полиции.

В деятельности образовательных учреждений, военно-патриотических клубов и спортивной секции прокуратура выявила многочисленные нарушения.

Нападения вызвали общественный резонанс, поскольку один из подозреваемых учится в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А.Лунина, где год назад один из учащихся устроил стрельбу.

Утром 10 мая 2018 года 16-летний подросток во время урока выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону других учащихся. В результате был был ранен в плечо ученик. Двое других выпрыгнули из окна второго этажа и сломали ноги.

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