РЖД вложат 7 млрд рублей в строительство ж/д ветки от Самары в Тольятти через аэропорт Курумоч

17.09.19 13:21

© РИА Новости. Александр Гальперин

17 сентября. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" инвестирует 7 млрд рублей в строительство железнодорожной ветки, которая должна соединить Самару, аэропорт "Курумоч" (MOEX: MAKU) и Тольятти, сообщил глава самарского кабинета министров Виктор Кудряшов на расширенном заседании правительства во вторник.

"Совместно с РЖД проработан вариант развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в области организации пассажирского ж/д сообщения по маршруту Самара - аэропорт - Тольятти. В августе проект был одобрен инвесткомитетом РЖД, компания вложит в реализацию 7 млрд рублей," - сказал Кудряшов.

Он подчеркнул, что за счет регионального бюджета в Тольятти будет построен новый вокзал.

Строительство железнодорожного сообщения по маршруту Самара - "Курумоч" - Тольятти обсуждалось в рамках подготовки региона к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но проект не был реализован.

В границах Самарско-Тольяттинской агломерации расположены территории 8 из 10 городских округов и 9 из 27 муниципальных районов области. На площади 21,7 тыс. кв. км проживает 2,7 млн человек.