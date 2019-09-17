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17.09.19 13:21
РЖД вложат 7 млрд рублей в строительство ж/д ветки от Самары в Тольятти через аэропорт Курумоч
"Совместно с РЖД проработан вариант развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в области организации пассажирского ж/д сообщения по маршруту Самара - аэропорт - Тольятти. В августе проект был одобрен инвесткомитетом РЖД, компания вложит в реализацию 7 млрд рублей," - сказал Кудряшов.
Он подчеркнул, что за счет регионального бюджета в Тольятти будет построен новый вокзал.
Строительство железнодорожного сообщения по маршруту Самара - "Курумоч" - Тольятти обсуждалось в рамках подготовки региона к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но проект не был реализован.
В границах Самарско-Тольяттинской агломерации расположены территории 8 из 10 городских округов и 9 из 27 муниципальных районов области. На площади 21,7 тыс. кв. км проживает 2,7 млн человек.
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