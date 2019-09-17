Традиционный бал на колесах для детей с ограниченными возможностями пройдет на Дворцовой площади

17.09.19 13:42

© РИА Новости. Александр Демьянчук

17 сентября. Interfax-Russia.ru - На Дворцовой площади 19 сентября в шестой раз пройдет Петербургский бал на колесах, сообщил журналистам во вторник председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"В шестой раз "Аревик" (Петербургский дворец музыкальной терапии и лечебного искусства детей и инвалидов матерей - ИФ) проводит очень важный для города проект, в котором принимают участие дети с ограниченными возможностями. У них очень много проблем, хотя город старается делать все, чтобы улучшить качество их жизни. Объединив наши усилия, мы сделаем значительно больше", - сказал Ржаненков.

В свою очередь председатель организации Леник Атанесян отметила, что только в "Аревике" 15 детей, прикованных к постели. "Они должны чувствовать поддержку и знать, в каком красивом городе живут", - добавила она.

По словам Атанесян, в этом году первый день бала проводится на Дворцовой площади, так как поступило очень много заявок на участие - на данный момент 214. К каждому ребенку будет прикреплен волонтер из вузов и военных училищ Петербурга.

На Дворцовой площади детям покажут парад, выступят артисты, а дети пройдут по всей площади в сопровождении карет и оркестра.

Второй день пройдет в гостинице "Москва", перед участниками выступит певец Дмитрий Маликов.