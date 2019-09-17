"Роскосмос" задумался над возвращением оружия космонавтам

17.09.19 14:05

© РИА Новости. Григорий Сысоев

17 сентября. Interfax-Russia.ru - "Роскосмос" изучает вопрос возвращения оружия в аварийный запас космонавтов, сообщил журналистам глава отряда космонавтов Олег Кононенко.

"Это оружие было исключено из состава носимого аварийного запаса и сейчас в "Роскосмосе" решили подумать, стоит ли его вернуть. Потому что все это стоит денег, и разработка и изготовление. Поэтому процесс такой идёт, это сейчас в стадии обсуждения", - сказал Кононенко, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, оружие могло бы пригодиться космонавтам при нештатных посадках в пересечённой местности.

"Возможно, нам нужно оружие, диких животных никто не исключал на Земле", - добавил космонавт.

Ранее в состав носимого аварийного запаса космонавтов входил трёхствольный пистолет ТП-82. Пистолет был снабжён прикладом-мачете, предназначенным для прокладывания пути в зарослях, заготовки дров, рытья канав и других задач по выживанию.

Пистолет был разработан с учётом опыта нештатной посадки космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева, которым пришлось два дня находиться в тайге из-за того что спасательный вертолёт не мог приземлиться рядом с ними.

До принятия в 1986 году на вооружение ТП-82, в состав аварийного запаса входил пистолет Макарова. В 2000-х годах из-за проблем с боеприпасами, пистолет ТП-82 был исключён из комплекта выживания космонавтов.