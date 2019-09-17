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17.09.19 14:05
"Роскосмос" задумался над возвращением оружия космонавтам
"Это оружие было исключено из состава носимого аварийного запаса и сейчас в "Роскосмосе" решили подумать, стоит ли его вернуть. Потому что все это стоит денег, и разработка и изготовление. Поэтому процесс такой идёт, это сейчас в стадии обсуждения", - сказал Кононенко, отвечая на вопрос "Интерфакса".
По его словам, оружие могло бы пригодиться космонавтам при нештатных посадках в пересечённой местности.
"Возможно, нам нужно оружие, диких животных никто не исключал на Земле", - добавил космонавт.
Ранее в состав носимого аварийного запаса космонавтов входил трёхствольный пистолет ТП-82. Пистолет был снабжён прикладом-мачете, предназначенным для прокладывания пути в зарослях, заготовки дров, рытья канав и других задач по выживанию.
Пистолет был разработан с учётом опыта нештатной посадки космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева, которым пришлось два дня находиться в тайге из-за того что спасательный вертолёт не мог приземлиться рядом с ними.
До принятия в 1986 году на вооружение ТП-82, в состав аварийного запаса входил пистолет Макарова. В 2000-х годах из-за проблем с боеприпасами, пистолет ТП-82 был исключён из комплекта выживания космонавтов.
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