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17.09.19 14:27

"Автодор" ждет сдачи последнего участка и открытия сквозного движения по М-11 к 2020 году

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
17 сентября. Interfax-Russia.ru - Движение на всем протяжении платной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" должно быть открыто до конца 2019 года, сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

"Мы с вами вышли на завершающий этап. Необходимо выполнить наши договоренности: тотально мобилизовать все возможные силы и ресурсы и выполнить обязательства по вводу объекта в эксплуатацию (. . .) Если мы в ближайшие 2-3 недели завершим работы с дорожным полотном, то и со всем остальным справимся (. . .) В IV квартале 2019 года движение должно быть открыто", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Максима Акимова по итогам совещания с руководством компании-концессионера и генподрядчика трассы.

По его словам, одним из ключевых условий выполнения поставленной задачи является завершение до наступления устойчивых заморозков работ по устройству асфальтобетонных слоев и нанесению разметки на дорожное полотно. "Если нужно перебросить технику, это нужно сделать. Нужны люди - значит, нужно привлечь еще людей", - заявил Акимов.

В настоящее время работы ведутся на последнем участке магистрали протяженностью 34,2 км, проходящем по территории Ленинградской области и непосредственно Петербурга. Это 8-й этап проекта. Ввод в эксплуатацию этого отрезка позволит обеспечить сквозной проезд по трассе М-11 и завершить проект в целом.

Как отметил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко, слова которого также приводятся в сообщении, в настоящее время освоено около 70% средств, выделяемых на выполнение работ в рамках 8-го этапа, однако по ряду направлений требуется ускорение.

Строительством трассы занимается ООО "Магистраль двух столиц" - консорциум, созданный в июле 2013 года банком ВТБ и Vinci Concessions S.A.S. 18 ноября 2014 года консорциум заключил с РФ в лице ГК "Автодор" концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе скоростной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на участках 543-646 км и 646-684 км общей протяженностью 137,6 км.

В соответствии с концессионным соглашением, консорциум принимает на себя обязательство построить участок автодороги, осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание, а также сбор платы за проезд по участкам, которые будут переданы компании в долгосрочную аренду.

Платная автомагистраль М-11 прокладывается в дополнение к автомобильной дороге М-10 "Россия" по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Ее общая протяженность составляет 669,8 км.

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