Около 80 Ил-76 перебазированы для десантирования ВДВ в рамках учения "Центр-2019"

17.09.19 14:40

© РИА Новости. Григорий Сысоев

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Порядка 80 военно-транспортных самолетов Ил-76 переброшены на аэродромы центральной России в рамках учения "Центр-2019", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Около 80 экипажей самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) перебазированы на оперативные аэродромы в Ивановской, Ульяновской, Саратовской и Рязанской областях в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", - сообщили в департаменте во вторник.

Там добавили, что такое количество самолетов военно-транспортной авиации впервые будет задействовано в десантировании личного состава и техники подразделений ВДВ одновременно на одной площадке приземления.

В департаменте отметили, что летчики и штурманы самолетов Ил-76 уже приступили к практической подготовке массового десантирования.

По данным ведомства, в учении задействованы экипажи пяти полков Тверского и Оренбургского соединений военно-транспортной авиации, а также Центра боевого применения и переучивания летного состава.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября 2019 года на шести общевойсковых полигонах "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский" и полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево" на территории России, а также в акватории Каспийского моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями пройдут на полигонах государств-партнеров.

Всего в СКШУ "Центр-2019"принимает участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.