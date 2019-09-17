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17.09.19 14:45
Холодный фронт испортит погоду в "бархатный сезон" в Крыму
"В связи с прохождением холодного фронта 18-22 сентября в Крыму (. . .) местами дожди, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с. 19-22 сентября понижение температуры воздуха на 8-10°: днем 15...20°, ночью 4...9°, на побережье 10...13°", - говорится в информации чрезвычайного ведомства.
Спасатели просят жителей полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.
По данным крымских синоптиков, во вторник, 17 сентября, в Крыму сохраняется теплая и сухая погода. Ночные температуры воздуха 7...12° (на побережье 13...18°), днем воздух прогреется до 22...27° (в горах 15...20°).
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