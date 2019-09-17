Около 140 населенных пунктов остаются подтопленными на Дальнем Востоке

17.09.19 14:47

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Подтопленными в результате паводка на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) остаются 137 населенных пунктов.

"На 17 сентября ситуация в целом стабилизировалась. Остаются подтопленными в Хабаровском крае и ЕАО 16 муниципальных образований, 137 населенных пунктов, 807 жилых домов (2,2 тыс. человек), 3,8 тыс. приусадебных участков, 17 социально значимых объектов, 149 участков автомобильных дорог", - говорится в материалах к совещанию в МЧС России по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

В 7 пунктах временного размещения (ПВР) в Амурской области, Хабаровском крае, ЕАО находятся 95 человек, в том числе 31 ребенок.

Обстановка на территории Дальневосточного федерального округа после прохождения двух волн паводка стабилизируется.