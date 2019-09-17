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17.09.19 14:54

Амурская область просит выделить 1 млрд рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка

© РИА Новости. Александр Кряяжев
17 сентября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Амурской области Василий Орлов просит федеральные власти выделить свыше 1 млрд рублей на строительство и ремонт жилья пострадавшим в результате паводка в регионе.

"Губернатор Амурской области 6 сентября 2019 года обратился к президенту Российской Федерации с просьбой поддержать выделение 1 млрд 151 млн 100 тыс. рублей из федерального бюджета для оказания финансовой помощи гражданам на строительство и ремонт жилья (обращение находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации)", - говорится в материалах к совещанию в МЧС России по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Из федерального бюджета пострадавшим жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) "предусмотрено выделение средств в размере до 600 млн рублей", - говорится в материалах.

При этом перечислены в бюджет Амурской области и в полном объеме уже выплачены гражданам 291 млн 960 тыс. рублей. "Имеется резерв средств, предусмотренных к выделению из федерального бюджета, до 308 млн 40 тыс. рублей, что позволит продолжить осуществление выплат гражданам, постоянно проживающим, но не имеющим регистрации в жилых помещениях, попавших в зону чрезвычайной ситуации (проект распоряжения находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации)", - отмечено в документе.

Из резервного фонда Амурской области проведены выплаты на общую сумму 101 млн 240 тыс. рублей, из резервного фонда Хабаровского края проведены выплаты на общую сумму 8 млн 828 тыс. 150 рублей, из резервного фонда Приморского края проведены выплаты на общую сумму 17 млн 200 тыс. рублей.

"Из муниципальных бюджетов проведены выплаты на общую сумму 12 млн 120 тыс. рублей", - говорится в материале.

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