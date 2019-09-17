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17.09.19 15:11
Одиннадцать детей госпитализировали из школы Геленджика из-за распыленного учеником перцового газа
Около 9:00 во время перемены один из учащихся восьмого класса в коридоре средней школы №12 поселка Дивноморской города Геленджика распылил перцовый газ из баллончика, который он, предположительно, взял у одноклассницы. Девочке газовый баллончик дали родители для самообороны ввиду удаленности школы от места жительства, говорится в сообщении.
Сотрудники школы провели эвакуацию учащихся.
По информации пресс-службы, с жалобами на слезоточивость и плохое самочувствие 11 детей и директор школы были госпитализированы. К полудню в больнице под наблюдением врачей оставались двое учащихся.
По факту случившегося прокуратурой края организована проверка. В ходе нее будет дана оценка полноте принимаемых администрацией школы мер по контролю за поведением учащихся и реализацией программ и методик, направленных на их законопослушное поведение, отмечается в сообщении.
В администрации школы агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что учебное учреждение уже возобновило работу в штатном режиме.
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