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17.09.19 15:33
Еще 13 ставропольских семей, пострадавших от паводка в 2017 году, не получили жилсертификаты
"ГЖС выданы 426 семьям. Из них 349 уже купили себе новые дома или квартиры на общую сумму порядка 460 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в очереди остаются 13 семей, из них - "документы четырех семей находятся на согласовании в Минфине России, по девяти идет работа на уровне края".
От наводнения в конце мая 2017 года на Ставрополье пострадали 28 населенных пунктов, полностью были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 6,6 тыс. человек. Общий ущерб, нанесенный краю паводком, оценивается в 2,6 млрд рублей.
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