Около 10 тыс. жителей ветхих и аварийных домов в Саратовской области переселят в рамках нацпроекта

17.09.19 15:36

© РИА Новости. Геннадий Аносов

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Валерий Радаев и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин подписали допсоглашение, касающееся дальнейшего финансирования региона по госпрограмме расселения аварийного жилья, сообщает пресс-служба главы региона.

"В регионе, особенно в Саратове, есть еще много ветхих и аварийных домов. Но у нас есть опыт работы. Начиная с 2008 года были объединены усилия региона и федерального центра по части финансирования, переселено почти 20 тыс. человек. Задача стоит: расселить другое жилье, признанное аварийным, переселить еще около 10 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова Радаева.

В свою очередь, гендиректор Фонда ЖКХ отметил, что Саратовская область взяла на себя обязательства "сделать это (расселить граждан из ветхого и аварийного жилья-ИФ) за три года".

"Регион стал первым в Приволжском федеральным округе, который такие задачи решает", - резюмировал Цицин.

Саратовская область приступила к реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году. Была утверждена областная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таким на 1 января 2017 года. В рамках программы планируется расселить более 9,7 тыс. человек из свыше 4,5 тыс. аварийных жилых помещений. Общая стоимость программы превышает 4,5 млрд рублей.