Северокорейские браконьеры напали на российских пограничников

17.09.19 16:04

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Обе северокорейские браконьерские шхуны, совершившие нападение на российских пограничников в Японском море, задержаны, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Обе браконьерские шхуны задержаны, сейчас их конвоируют в Находку", - сказали в ЦОС.

Ранее в ФСБ сообщили, что российские пограничники в ходе мероприятий по охране морских биологических ресурсов обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, осуществлявших браконьерский промысел, экипаж одной из шхун осуществил вооруженное нападение.

"Экипажем северокорейской шхуны, более 45 человек, осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.

Там отметили, что экипаж еще одной шхуны в количестве 21 человека, задержан.

Браконьеры были обнаружены составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона Российской Федерации), уточнили в ФСБ.

Эксперт Российского института стратегических исследований, специалист по КНДР Роман Лобов считает, что нападение является крайне редким чрезвычайным происшествием.

"С одной стороны, инциденты с северокорейскими браконьерами в российских водах на Дальнем Востоке не редки. С другой стороны, нападение на пограничников - это ЧП, что называется, "из ряда вон". Для жителей КНДР такое поведение нехарактерно. Вместе с тем, полагаю, что данный инцидент не окажет особое влияние на текущую ситуацию в отношениях между Москвой и Пхеньяном", - сказал Лобов во вторник "Интерфаксу".

По оценке корееведа, один из вариантов развития событий - передача браконьеров властям КНДР.

"Безусловно, все зависит от того, какое решение будет принято российскими властями. При это важно понимать, что в Пхеньяне дорожат уровнем отношений с Москвой, и у северокорейских властей есть стимул наказать своих соотечественников. Тем более, что между Россией и КНДР есть соглашение о выдаче преступников. Но опять же, выдача - это один из вариантов развития ситуации", - сказал собеседник агентства.