Программы по энергосбережению и энергоэффективности позволят РФ выполнить условия Парижского соглашения – Цивилев

17.09.19 16:16

17 сентября. Interfax-Russia.ru – Россия продолжает сокращать выбросы парниковых газов за счет внедрения новых технологий по энергоэффективности и энергосбережению и вскоре будет готова ратифицировать Парижское соглашение по климату, считает председатель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Энергетика", губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Основной вклад в сокращение эмиссии парниковых газов оказали мероприятия, направленные на модернизацию энергетики, улучшение технологий, энергосбережение и энергоэффективность", – заявил он на заседании рабочей группы.

Цивилев также отметил, что страна уже сократила эмиссию парниковых газов на 51%, а ранее намеревалась ограничить объемы выбросов парниковых газов до 70 – 75% от уровня 1990 года при условии максимального учета поглощающей способности лесов.

В то же время он считает слишком жесткими предусмотренные соглашением механизмы регулирования выбросов – в частности, введение углеродного сбора. По мнению Цивилева, это может негативно отразиться на экономике РФ и качестве жизни населения.

"Введение таких жестких мер, как углеродный сбор, создаст серьезные угрозы не только для компаний ТЭК, но и для российской экономики в целом. Вырастет стоимость энергоресурсов, а значит, упадут объемы экспорта, Россия потеряет мировые рынки сбыта. А самое главное – это приведет к росту тарифов для населения и промышленных предприятий, соответственно вырастут цены на все группы товаров. Все это скажется на качестве жизни населения", – отметил он.

Его опасения разделяет и директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев, по мнению которого гораздо эффективнее было бы оценивать выбросы парниковых газов по относительным показателям.

"Очень важно, чтобы работали относительные показатели по выбросам, которые могли бы учитывать снижение стоимости единицы продукции или её рост в расчете соответственно на снижение или рост энергозатрат на её производство. Абсолютные показатели по снижению выбросов - очень важный момент, но они не должны быть самоцелью", – заявил Порфирьев.

Он напомнил, что Китай и Индия, в отличие от РФ, обязались снизить выбросы парниковых газов в расчете на единицу динамики ВВП.

В свою очередь руководитель практики стратегии Ernst&Young в СНГ Антон Порядин напомнил, что с 1990 по 2017 год Россия проводила мероприятия по повышению энергоэффективности, сократила выбросы на 49% и затратила на это почти $400 млрд. По сравнению с Китаем, США, Индиец и Бразилией выбросы РФ сократились почти вполовину.

В то же время, по мнению Порядина, на выполнение требования Парижского соглашения России до 2030 года будет необходимо не менее $140млрд.

"Один из показателей базового сценария – рост генерации на 15%. Согласно этому сценарию, при выполнении нынешних мероприятий, запланированных до 2030 года, Россия выполнит обязательства в рамках Парижского соглашения, снизив эмиссию парниковых газов на 42%, затратив $140млрд", – подчеркнул Порядин.

В случае проведения дополнительных мероприятий по снижению выбросов, понадобятся дополнительные инвестиции в размере $70 млрд.

"Нам важно рассматривать и варианты оптимистичного сценария, которые в купе с базовым приведет к снижению на 47%", – заявил Порядин.

В свою очередь заместитель председателя Комитета по энергетике Госдумы Дмитрий Исламов считает, что России необходимо изменить подход к учету поглощающей способности лесов, используя для этого современные технологии.

"Очень важный момент – это недооценка поглощающей способности российских лесов. Мы являемся самой обеспеченной лесами страной мира. Нам принадлежит 20% всего лесного массива. А поглощая способность наших лесов хуже в 1,5 раза, чем в Финляндии или в 2,5 раза хуже, чем в США. Это связано с тем, что до сих пор используются устаревшие данные и методики при подсчете лесов", – сказал эксперт.

Он напомнил, что в Кемерове с помощью новых технологий провели полный учет лесного массива Рудничного бора и смогли подсчитать точное количество деревьев и площадь их крон.

"При грамотном и современном подходе к учету лесов объем поглощения может вырасти в 2,5 – 3 раза, и тогда Россия переместится с 5 места в мире по нетт-эмиссии на 10 – 15", – сказал Исламов.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что Россия может ратифицировать Парижское соглашение до конца 2019 года.