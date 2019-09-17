Временного поверенного КНДР вызовут в МИД РФ в связи с инцидентом с северокорейскими шхунами

17.09.19 16:44

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Временный поверенный в делах КНДР в РФ будет вызван в МИД России во вторник в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, заявили "Интерфаксу" в Департаменте информации и печати МИД России.

"Сегодня в МИД России будет вызван Временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ФСБ сообщили, что российские пограничники в ходе мероприятий по охране морских биологических ресурсов обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, осуществлявших браконьерский промысел, экипаж одной из шхун осуществил вооруженное нападение.

"Экипажем северокорейской шхуны, более 45 человек, осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.

Там отметили, что экипаж еще одной шхуны в количестве 21 человека, задержан.

Браконьеры были обнаружены составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона Российской Федерации), уточнили в ФСБ.