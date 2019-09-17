Не оценили идею: работодатели не готовы к переходу на сокращенный трудовой график
  
ГПП вместо ИПК: Минфин предложил снова изменить пенсионную систему
   
Слово не воробей: иркутской чиновнице Алашкевич пришлось уволиться после своих слов про жителей Тулуна
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
17.09.19 16:44

Временного поверенного КНДР вызовут в МИД РФ в связи с инцидентом с северокорейскими шхунами

© РИА Новости. Виталий Аньков
17 сентября. Interfax-Russia.ru - Временный поверенный в делах КНДР в РФ будет вызван в МИД России во вторник в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, заявили "Интерфаксу" в Департаменте информации и печати МИД России.

"Сегодня в МИД России будет вызван Временный поверенный в делах КНДР в Российской Федерации в связи с ситуацией с задержанием северокорейских шхун, осуществлявших браконьерский промысел в российской исключительной экономической зоне", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ФСБ сообщили, что российские пограничники в ходе мероприятий по охране морских биологических ресурсов обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, осуществлявших браконьерский промысел, экипаж одной из шхун осуществил вооруженное нападение.

"Экипажем северокорейской шхуны, более 45 человек, осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.

Там отметили, что экипаж еще одной шхуны в количестве 21 человека, задержан.

Браконьеры были обнаружены составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона Российской Федерации), уточнили в ФСБ.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.09.19 12:30
Уилан просит ООН, США, Великобританию, Канаду и Ирландию вмешаться в его дело
.
  17.09.19 11:57
Мосгорсуд не отпустил из-под ареста обвиняемого в шпионаже американца Уилана
.
  17.09.19 11:22
Москва тратит на содержание городского хозяйства в разы меньше, чем Нью-Йорк
.
  17.09.19 10:41
Более 100 видов цветов высадили в Москве с начала года
.
  17.09.19 07:39
Депутаты Мосгордумы нового созыва вступят в должность
.
  16.09.19 16:08
Участник акции 3 августа в Москве Устинов приговорен к 3,5 годам колонии за травму сотрудника ОМОН
.
  16.09.19 12:50
Храм преподобного Алексия построят на западе Москвы по проекту архитектора Соборной мечети
.
  16.09.19 10:46
Закупку вакцин от опасных заболеваний в Москве удвоят в 2020 году
.
  16.09.19 10:34
Верховный суд РФ признал законным приговор гражданину Польши, осужденному на 14 лет за шпионаж - ФСБ
.
  16.09.19 08:15
Расписание "Аэроэкспресса" на Шереметьевском направлении изменится в сентябре


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket