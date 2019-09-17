Партию незарегистрированных медпрепаратов изъяли в кировском салоне красоты

17.09.19 16:54

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники УФСБ России по Кировской области выявили канал сбыта незарегистрированных лекарственных средств, используемых в косметологии, сообщает пресс-служба управления во вторник.

Препараты продавались в косметологических салонах города. При этом лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности у продавцов не было.

"Так, при сбыте незарегистрированных косметологических средств "Neuronox", "Botulax", "Refinex" и после получения денежных средств на общую сумму более 117 тыс. рублей одна из участниц преступной группы задержана с поличным", - говорится в сообщении.

При осмотре одного из косметологических салонов сотрудники УФСБ обнаружили крупную партию незарегистрированных лекарств.

По данному факту СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по "а" части 2 ст. 238.1 УК РФ (Производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств).