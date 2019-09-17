Пензенская компания ввела цех розлива кленового сиропа из местного сырья

17.09.19 17:09

Фото предоставлено пресс-службой правительства Пензенской области

17 сентября. Interfax-Russia.ru - ООО "Пензенские Кленоварни", наладившее единственное в России производство кленового сиропа, открыло цех по розливу этого продукта, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

"Первый шаг сделан: предприниматели открыли новое производство, вложили средства в оборудование, создали рабочие места, наладили выпуск продукции, доказали серьёзность намерений. Со своей стороны готов поддерживать "Пензенские Кленоварни", будем оказывать помощь в развитии этого предприятия", - цитирует пресс-служба губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, принявшего участие в церемонии.

Губернатор поручил зампреду правительства, курирующему сельское хозяйство, оказать необходимое содействие компании в получении государственных льгот, отмечается в сообщении.

"Пензенские Кленоварни" начали сбор кленового сока в регионе в 2017 году. Площадка по отбору сока расположена в лесном массиве Сердобского лесничества на площади более 100 га и включает около 120 км трубопроводов для перекачки продукта, а также базу по его первичной переработке - отделению сиропа от воды. Цех по производству кленового сиропа из сока и розливу готового продукта расположен в Бековском районе. Для получения одного литра сиропа требуется 65 литров кленового сока, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в текущем году "Пензенские Кленоварни" произвели около 20 тонн кленового сиропа на сумму 32 млн рублей, при этом потенциал арендованного лесного участка оценивается в 100 тонн сиропа в год, что "позволяет говорить о высоком экспортном потенциале продукта". Сейчас компания поставляет кленовый сироп в магазины и рестораны Москвы.

Сообщается также, что "Пензенские Кленоварни" за время работы в регионе заложили 2,2 га ремонтантной малины, с этой плантации уже собрано более 20 тонн малины для производства малинового сиропа.

"Проект реализован при поддержке регионального правительства. Здесь развивается кооперация. Это очень перспективное направление в сельском хозяйстве и в малом бизнесе, позволяющее создать много рабочих мест для жителей муниципального образования", - приводятся в сообщении слова Белозерцева.

По информации пресс-службы, инвестор в минувшем году вложил в свой аграрный проект в регионе 30 млн рублей, в текущем году - 35 млн рублей.

Как сообщалось, компания применяет технологию закрытой системы сбора сока, при которой отверстие размером 6-8 мм используется раз в сезон, затем герметично закрывается. Одно дерево подвергается обработке не чаще пяти лет подряд, такая технология не наносит вреда деревьям.