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17.09.19 17:15
Разлившийся Амур, по прогнозам, вернется в русло в первой декаде октября
"Осуществляется непрерывный мониторинг гидрологической обстановки. На реке Амур и ее притоках уровень воды устойчиво снижается. По прогнозам специалистов, к первой декаде октября он достигнет среднемноголетних значений и вернется в русло", - сказал Зиничев во вторник в Москве на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.
Как сообщалось, в середине лета от наводнения пострадали несколько регионов Дальневосточного федерального округа. Режим ЧС был введен в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях.
В зону подтопления попало 63 муниципальных образования: 21 - в Амурской области, 19 - в Хабаровском крае, 17 - в Приморском крае, 6 - в Еврейской автономной области.
Жертвами бедствия стали 25 человек, еще шесть числятся пропавшими.
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