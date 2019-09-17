Разлившийся Амур, по прогнозам, вернется в русло в первой декаде октября

17.09.19 17:15

© РИА Новости. Сергей Гунеев

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Уровень воды в Амуре, выросший этим летом до аномальных величин и ставший причиной подтоплений, снижается, достигнет нормы в начале октября, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

"Осуществляется непрерывный мониторинг гидрологической обстановки. На реке Амур и ее притоках уровень воды устойчиво снижается. По прогнозам специалистов, к первой декаде октября он достигнет среднемноголетних значений и вернется в русло", - сказал Зиничев во вторник в Москве на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Как сообщалось, в середине лета от наводнения пострадали несколько регионов Дальневосточного федерального округа. Режим ЧС был введен в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях.

В зону подтопления попало 63 муниципальных образования: 21 - в Амурской области, 19 - в Хабаровском крае, 17 - в Приморском крае, 6 - в Еврейской автономной области.

Жертвами бедствия стали 25 человек, еще шесть числятся пропавшими.