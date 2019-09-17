Путин требует обеспечить жильем пострадавших от паводка жителей Дальнего Востока в преддверии холодов

17.09.19 17:19

© РИА Новости. Григорий Сысоев

17 сентября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в связи с наступающими холодами поставил задачу оперативно решить задачу обеспечения жильем пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке граждан.

"По жилью - это самый острый, болезненный вопрос для всех, кто вынужден был оставить свои дома. Тем более, что осенне-зимний период уже фактически наступил. Наша задача - оказать помощь быстро и эффективно, с учетом наступающих холодов как можно оперативнее решить проблемы с жильем", - сказал Путин во вторник на совещании по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Ещё одной задачей президент назвал оказание поддержки пожилым, одиноким гражданам, людям с ограниченными возможностями по здоровью. "Не нужно ждать обращений, просьб с их стороны. Органы власти сами должны дойти до каждого, выяснить, в чем нуждаются люди, помочь заполнить соответствующие документы, бумаги, если требуется - сделать это за людей, поддержать, отнести куда нужно, переслать и проконтролировать результаты этой работы, что самое главное. Не сбросить эти бумаги и забыть про них, а посмотреть, довести до конца эти все мероприятия", - сказал Путин.

В зоне особого внимания должны быть дети, продолжил глава государства. "Обеспечение всем нужным ребят, местами в школах или дошкольных учреждениях, обязательно - предоставление удобного транспорта, если приходится детям перебираться в другие учебные заведения", - сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что региональные и местные власти пока не всегда адекватно и оперативно ведут работу по ликвидации последствий паводков.

"Пока, судя по поступающей информации, на региональном и местном уровне работа по ликвидации последствий паводков ведется не всегда расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане. Это касается и темпов обследования жилья, и составления списков пострадавших. Соответственно в полной мере не организовано оказание помощи людям и не могут быть определены объемы федеральной поддержки", - сказал Путин.

По словам президента, в мероприятии принимают участие представители Амурской и Еврейской автономной областей, Приморья, Хабаровского края, Забайкальского края, Магаданской области и Бурятии.

"Оперативные сводки показывают, что пик паводка, будем надеяться, в основном позади. Населенные пункты, дома постепенно освобождаются от воды. Упреждающие меры, принятые, в том числе с учетом уроков масштабного наводнения 2013 года, помогли избежать трагических, критических последствий. Эффективно сработал и национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России", - сказал Путин.

При этом, отметил он, пока нет окончательные данных по ущербу, числу пострадавших домохозяйств, предприятий, объектов инфраструктуры, а десятки городов, сел, несколько сотен жилых домов до сих пор подтоплены.

"Поэтому первое и главное, что я хотел бы вновь подчеркнуть, - нельзя оставлять людей один на один с их проблемами", - отметил президент.

Он особо подчеркнул, что "именно каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах, иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться".

"Пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит. Люди до сих пор сталкиваются с черствостью и формализмом - с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии", - сказал Путин.

Он призвал представителей региональных властей должным образом инструктировать подчиненных, ответственно организовать работу для решения этих проблем.

"А глав регионов - лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы, самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать", - сказал президент.