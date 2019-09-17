Более 80 северокорейских браконьеров задержали пограничники РФ в Японском море

17.09.19 18:33

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 сентября. Interfax-Russia.ru - В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона Российской Федерации) северокорейких браконьеров пресечена. Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР", - сказали в ЦОС.

Ранее в ФСБ сообщили, что российские пограничники в ходе мероприятий по охране морских биологических ресурсов обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, осуществлявших браконьерский промысел, экипаж одной из шхун осуществил вооруженное нападение.

"Экипажем северокорейской шхуны, более 45 человек, осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в Центре общественных связей ФСБ России.

Обе северокорейские браконьерские шхуны конвоируют в Находку.