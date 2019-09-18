Пострадавших при нападении северокорейских браконьеров пограничников могут доставить на берег авиацией

18.09.19 11:06

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 сентября. Interfax-Russia.ru - Трое российских пограничников, раненных северокорейскими браконьерами у берегов Приморья, пока остаются на борту корабля.

"(Пострадавшие - ИФ) пограничники пока не доставлены на берег. Планируется, что (доставят - ИФ) либо морем, либо вертолетом, если позволят погодные условия", - сообщили в среду агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.

По их данным, задержанные российскими пограничниками северокорейские браконьерские шхуны ожидают в приморском порту Находка в четверг.

"Только завтра. Идут медленно", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в ФСБ сообщили, что российские пограничники в ходе мероприятий по охране морских биоресурсов обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, осуществлявших браконьерский промысел. Экипаж северокорейской шхуны, более 45 человек, осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Позже в ЦОС ФСБ заявили, что "принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) северокорейских браконьеров пресечена", задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Шхуны конвоируются в приморский порт Находка, куда, как ожидается, прибудут к вечеру среды.